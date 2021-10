Calcio: Champions, Psg senza Neymar, Pochettino 'Messi? Si è ambientato' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il brasiliano assente col Lipsia per un fastidio agli adduttori PARIGI (FRANCIA) - "E' un piccolo problema, speriamo sia solo questione di pochi giorni". Mauricio Pochettino conferma in conferenza ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il brasiliano assente col Lipsia per un fastidio agli adduttori PARIGI (FRANCIA) - "E' un piccolo problema, speriamo sia solo questione di pochi giorni". Mauricioconferma in conferenza ...

Calcio: Champions, Psg senza Neymar, Pochettino 'Messi? Si è ambientato' Mauricio Pochettino conferma in conferenza stampa il forfait di Neymar per la gara di Champions di domani contro il Lipsia. Il Psg dovrà fare a meno del brasiliano per un fastidio agli adduttori e la ...

L'altro Cristiano: faceva il mozzo nelle navi, ora sfida l'Inter in Champions Cristiano da Silva è cresciuto con parole semplici: 'pressing', 'diagonale', 'scivolamento'. Vocabolario essenziale per un giovane terzino, ma c'è stato un tempo in cui ha dovuto imparare altri tipi ...

Champions League, probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO NAZIONALE Torna la Champions League, Inter e Milan: ora o mai più Giornata decisiva quella di domani per le milanesi che non possono più permettersi passi falsi se vogliono nutrire qualche speranza di passaggio del ...

Inter-Sheriff Tiraspol, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici Come vedere Inter-Sheriff Tiraspol in diretta tv e streaming. Inter-Sheriff Tiraspol è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter-Sheriff Tiraspol è una ...

