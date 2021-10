Calcio: Bologna, Kingsley operato al perone e 4 mesi di stop (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giocatore sottoposto a intervento di riduzione della frattura Bologna - Arrivederci al 2022. Nel pomeriggio di oggi Michael Kingsley è stato sottoposto a intervento di "riduzione con osteosintesi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giocatore sottoposto a intervento di riduzione della frattura- Arrivederci al 2022. Nel pomeriggio di oggi Michaelè stato sottoposto a intervento di "riduzione con osteosintesi ...

