Calcio a 5, Europei 2022: sorteggiati i gironi. L’Italia trova il Kazakistan, evitate Spagna e Portogallo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono appena conclusi i sorteggi della fase a gironi degli Europei di Calcio a 5 2022, con l’urna di Zeitz che ha riservato alL’Italia un gruppo ostico, ma non impossibile, evitando gli spauracchi Portogallo e Spagna, favoritissime per la manifestazione continentale. Gli azzurri incroceranno dunque il Kazakistan, semifinalista nelle ultime due edizioni, ma anche la Slovenia, giunta ai quarti nella rassegna casalinga 2018, oltre alla Finlandia, già incontrata per due volte nel girone di qualificazione con altrettante vittorie. Il Portogallo campione in carica è stato invece inserito nel girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e la vincente dello spareggio tra Serbia e Bielorussia, con la Spagna che ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono appena conclusi i sorteggi della fase adeglidia 5, con l’urna di Zeitz che ha riservato alun gruppo ostico, ma non impossibile, evitando gli spauracchi, favoritissime per la manifestazione continentale. Gli azzurri incroceranno dunque il, semifinalista nelle ultime due edizioni, ma anche la Slovenia, giunta ai quarti nella rassegna casalinga 2018, oltre alla Finlandia, già incontrata per due volte nel girone di qualificazione con altrettante vittorie. Ilcampione in carica è stato invece inserito nel girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e la vincente dello spareggio tra Serbia e Bielorussia, con lache ...

Advertising

fanpage : Nessuno in Europa come il Napoli #NapoliTorino - sportface2016 : #Calcioa5, Sorteggio #Europei: #Italia nel girone B insieme a #Kazakistan, #Slovenia e #Finlandia - paoloangeloRF : Finale Euro 2020, la decisione della Uefa sull'Inghilterra - andreastoolbox : Uefa punisce Inghilterra per finale Euro 2020: due gare a porte chiuse | Sky Sport - SkySport : #Uefa punisce Inghilterra per finale #Euro2020: due gare a porte chiuse #SkySport -