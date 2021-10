Cagliari, buone notizie per il calciatore. Scongiurato il pericolo operazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine è andata bene al calciatore del Cagliari. Uscito anzitempo, in particolare al minuto 11 della sfida fra Cagliari-Sampdoria, vinta per 3-1 dai sardi, Dalbert temeva davvero che il suo infortunio potesse portare ad un lungo stop, talmente lungo da poter pregiudicare (se non addirittura terminare) la sua stagione nella formazione rossoblù. Dalbert: le ultime sull’infortunio del giocatore del Cagliari Cagliari, Dalbert, infortunio In giornata l’esterno di proprietà dell’Inter ha svolto gli esami strumentali utili a confermare il sospetto alla lesione del crociato. E per fortuna son arrivate notizie più che positive, ottime dal referto: il brasiliano ha infatti rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, niente di più. Scongiurata quindi la lesione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine è andata bene aldel. Uscito anzitempo, in particolare al minuto 11 della sfida fra-Sampdoria, vinta per 3-1 dai sardi, Dalbert temeva davvero che il suo infortunio potesse portare ad un lungo stop, talmente lungo da poter pregiudicare (se non addirittura terminare) la sua stagione nella formazione rossoblù. Dalbert: le ultime sull’infortunio del giocatore del, Dalbert, infortunio In giornata l’esterno di proprietà dell’Inter ha svolto gli esami strumentali utili a confermare il sospetto alla lesione del crociato. E per fortuna son arrivatepiù che positive, ottime dal referto: il brasiliano ha infatti rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, niente di più. Scongiurata quindi la lesione ...

