Buongiorno dalla Borsa 18 ottobre 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 15.146,92 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; piatta Londra, che tiene la parità; fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto assicurativo, che riporta una flessione di -1,40%. In forte ribasso Unipol, che mostra un -4,06%. Annunciato il PIL della Cina, pari a 0,2%. È previsto mercoledì sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale, previsto questo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Tele) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,09% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 15.146,92 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; piatta Londra, che tiene la parità; fiacca Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto assicurativo, che riporta una flessione di -1,40%. In forte ribasso Unipol, che mostra un -4,06%. Annunciato il PIL della Cina, pari a 0,2%. È previsto mercoledì sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Produzione industriale, previsto questo ...

