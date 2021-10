Bundesliga | Bayern solo in testa | 5-1 sul Bayer Leverkusen

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Netta vittoria per ilMonaco, 5-1 in casa contro il, con doppiette di Lewandowski e Gnabry e rete di Muller già nel primo tempo. Per ilnella ripresa gol della bandiera di Schick. Con questa vittoria ilinallaa quota 19, un punto davanti al Borussia Dortmund.

... 30' Lewandowski, 34' Mueller, 35', 37' Gnabry, 55' Schick Augsburg - Arminia Bielefeld 1 - 1 19' Oxford, 77' Barrett Laursen ClassificaMonaco 19, Borussia Dortmund 18, Bayer ...IlMonaco sale da solo in vetta allainfliggendo una severa lezione nello scontro diretto al Bayer Leverkusen, quasi umiliato alla Bay Arena con un 5 - 1 senza possibilità di replica. Prova di forza dei campioni di Germania, che hanno rifilato una cinquina in appena un tempo agli avversari. Il big match dell'ottava giornata di Bundesliga si è trasformato in un'altra prova di forza ...