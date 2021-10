Buccinasco, nasconde il cadavere della madre nell'armadio per intascarne la pensione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Buccinasco (Milano) - Ha nascosto il corpo della madre nell'armadio per quasi due anni per avere la sua pensione da circa 1.700 euro. nella tarda serata di sabato, i carabinieri di Corsico lo hanno ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)(Milano) - Ha nascosto il corpoper quasi due anni per avere la suada circa 1.700 euro.a tarda serata di sabato, i carabinieri di Corsico lo hanno ...

Advertising

repubblica : Buccinasco, nasconde il cadavere della madre morta dentro un armadio per intascare la pensione: denunciato 50enne - ilNotiziarioInd : Buccinasco, nasconde il cadavere dell’anziana madre nell’armadio per continuare a prendere la pensione… - Giorno_Milano : Buccinasco, nasconde il cadavere della madre nell'armadio per intascarne la pensione - Ncalberto2 : Buccinasco, nasconde il cadavere della madre morta dentro un armadio per intascare la pensione: denunciato 50enne… - tarmin31 : RT @repubblica: Buccinasco, nasconde il cadavere della madre morta dentro un armadio per intascare la pensione: denunciato 50enne https://t… -