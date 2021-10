Buccinasco, mura in un armadio la madre morta per intascare la pensione da 1.700 euro al mese (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta Per due anni ha tenuto il cadavere della madre all'interno di un armadio di casa per poterne così intascare la pensione da 1.700 euro al mese. A compiere il macabro gesto un 50enne di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta Per due anni ha tenuto il cadavere dellaall'interno di undi casa per poterne cosìlada 1.700al. A compiere il macabro gesto un 50enne di ...

