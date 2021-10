Advertising

Giorno_Brescia : Brescia, il ritorno del direttore Marroccu: 'Questa è casa mia' - dariodigennaro : ????? #Pallanuoto, spareggio #ChampionsLeague #Barcelona-#Brescia 13-17 Super #Renzuto trascina i lombardi in Catal… - rula1971 : 2021 Ottobre a Brescia e ritorno sulle nostre Alpi - TuttoAscoli : L'ex bianconero Marroccu ad un passo dal ritorno al Brescia - TuttoAscoli : L'ex bianconero Marroccu ad un passo dal ritorno al Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia ritorno

Ildi Marroccu nell'organigramma del club non dovrebbe rimanere l'unico, visto che sono sul ... "Sono tornato perchéè la mia casa " ha raccontato sotto la sede della società bresciana -...Lo ha spiegato alla Dire il professor Nicola Latronico dell'Università degli Studi di, che ... il senso della fatica che è devastante e spesso impedisce ilall'attività lavorativa. L'...Brescia - L’accoppiata composta da Massimo Cellino e Francesco Marroccu si è riformata. Oggi il dirigente, che solo poche settimane fa ha interrotto il suo rapporto con il Genoa, è tornato a parlare d ...Il direttore sportivo sta discutendo in questi momenti il contratto che lo legherà alle Rondinelle. Per il dirigente sardo si tratta di un ritorno Ormai a un passo il ritorno a Brescia di Francesco Ma ...