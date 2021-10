Brekalo al Napoli | l’agente ci sta provando Filtra la reazione di Giuntoli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Josipal, le ultime notizie di calciomercato.del calciatore, Fali Ramadani voleva portarlo alla corte di Spalletti. Il giocatore classe 1998 è stato uno dei migliori in-Torino, partita vinta dalma in cuiha ben figurato. Il calciatore può vantare tanta tecnica e fantasia e sta attirando su di se le attenzioni dei grandi club.è di proprietà del Wolfsburg che lo ha dato in prestito al Torino. Secondo le ultime voci di calciomercatopoteva arrivare algià nel 2020. Fali Ramadani, agente del calciatore, lo stesso di Demme e Koulibaly, lo aveva proposto a Cristiano. In quel periodo il direttore sportivo stava seguendo con attenzione Boga e non ...

pisto_gol : Nap-Tor 1:0 Con il gol di Osimehn il Napoli di Spalletti batte il Toro di Juric, eguaglia il record di Sarri e vola… - Xenobrigatismo : @panluc @gpeep00 @apuntobracco Tiro sul palo che vale quanto il tiro da fuori area di Brekalo, gol in fuorigioco (s… - areanapoliit : Brekalo-#Napoli, retroscena Ramadani. Giuntoli ha scelto un'altra soluzione (per ora) - FANAZZURRO : RT @pisto_gol: Nap-Tor 1:0 Con il gol di Osimehn il Napoli di Spalletti batte il Toro di Juric, eguaglia il record di Sarri e vola sull’8vo… - infoitsport : Napoli-Toro, pagelle a confronto: ampia la forbice su Brekalo -

Ultime Notizie dalla rete : Brekalo Napoli

Il rovescio della medaglia vede con una certa frequenza ilsoffrire in questa situazione di ... a Leicester sul gol di Perez, così come col Torino conche ha fallito un'invitante ..." Vittoria sudata per il, che supera nel finale un ottimo Torino grazie al gol del "solito" Osimhen, cancellando il ...I granata escono dal guscio e si rendono pericolosi al 29 con,...Il Napoli soffre, lotta ma alla fine porta a casa i tre punti e fa otto su otto in campionato. Al Maradona cade anche il Torino di Ivan Juric, “bestia nera” dei partenopei: decide un solo gol, firmato ...La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita dell'ottava giornata di Serie A andata in scena questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Per ...