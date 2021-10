Bracigliano | torna il covid | giovedì intanto scuole chiuse

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Chiusura delledell’infanzia, primaria, media e micronido di. La decisione è stata assunta a margine dell’ordinanza sindacale numero 9 emessa in data odierna, che ha reso necessaria il momentaneo blocco delle lezioni presso lesopra indicate per il giorno di21 Ottobre 2021, a causa della sospensione dell’erogazione idrica. La comunicazione sulla sospensione idrica è giunta direttamente dalla Gori spa con apposita nota protocollata all’Ente, nella quale viene indicato che, a partire dalle ore 22.00 di mercoledì 20 Ottobre ci sarà la mancanza di acqua fino alle ore 6.00 di venerdì 22 Ottobre nelle strade dove sono ubicate ledell’infanzia, leprimarie, la scuola media e il ...

