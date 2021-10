Bper crea Comitato sostenibilità e entra in indice Mib Esg di Borsa Italiana (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha istituito il Comitato sostenibilità titolare di funzioni consultive e propositive, di supporto a favore delle attività del Consiglio con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e con riflesso su tutti i processi attraverso i quali Bper garantisce il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Il Comitato, si legge in una nota, è presieduto dalla Presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella, e composto dai consiglieri della Banca Riccardo Barbieri ed Elisa Valeriani. Bper Banca è stata inserita all’interno del nuovo indice Mib Esg di Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, dedicato alle blue-chip nazionali che raggruppa i grandi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Consiglio di Amministrazione diBanca ha istituito iltitolare di funzioni consultive e propositive, di supporto a favore delle attività del Consiglio con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e con riflesso su tutti i processi attraverso i qualigarantisce il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Il, si legge in una nota, è presieduto dalla Presidente diBanca, Flavia Mazzarella, e composto dai consiglieri della Banca Riccardo Barbieri ed Elisa Valeriani.Banca è stata inserita all’interno del nuovoMib Esg di, parte del gruppo Euronext, dedicato alle blue-chip nazionali che raggruppa i grandi ...

