Boxe, Tyson Fury e il passaggio nelle MMA, il padre: “Penso possa fare bene” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tyson Fury è tornato nell’elite del pugilato mondiale e ha da poco sconfitto anche Deontay Wilder, difendendo la cintura WBC e preparandosi ad unificare il titolo dei pesi massimi. Tuttavia, sembra che il pugile britannico abbia lasciato aperta un’altra porta, quelle delle arti marziali miste. Già in passato Fury si è avvicinato al mondo della gabbia, ma il padre si è lasciato scappare dettagli interessanti riguardo questa ipotesi. “Non Penso che cambi molto da quello che fa ora. Le MMA gli danno nuovi obiettivi da raggiungere. Penso che sia quello che vuole Tyson, e quando finalmente si ritirerà dalla Boxe, probabilmente andrà farà un tentativo“. Dalle mani possenti ma dal fisico ingombrante, Tyson non sembra avere le migliori qualità ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021)è tornato nell’elite del pugilato mondiale e ha da poco sconfitto anche Deontay Wilder, difendendo la cintura WBC e preparandosi ad unificare il titolo dei pesi massimi. Tuttavia, sembra che il pugile britannico abbia lasciato aperta un’altra porta, quelle delle arti marziali miste. Già in passatosi è avvicinato al mondo della gabbia, ma ilsi è lasciato scappare dettagli interessanti riguardo questa ipotesi. “Nonche cambi molto da quello che fa ora. Le MMA gli danno nuovi obiettivi da raggiungere.che sia quello che vuole, e quando finalmente si ritirerà dalla, probabilmente andrà farà un tentativo“. Dalle mani possenti ma dal fisico ingombrante,non sembra avere le migliori qualità ...

