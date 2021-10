Bottura e i tortellini fatti dai ragazzi autistici

Advertising

ETangerini : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca e il Tortellante sono stati protagonisti venerdì dell'evento 'Il tortellino nel piatto della solidarietà', ne… - cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca e il Tortellante sono stati protagonisti venerdì dell'evento 'Il tortellino nel piatto della solidarietà', ne… - GazzottiSilvia : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca e il Tortellante sono stati protagonisti venerdì dell'evento 'Il tortellino nel piatto della solidarietà', ne… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca e il Tortellante sono stati protagonisti venerdì dell'evento 'Il tortellino nel piatto della solidarietà', ne… - srossetti17 : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca e il Tortellante sono stati protagonisti venerdì dell'evento 'Il tortellino nel piatto della solidarietà', ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottura tortellini

Tiscali.it

Lo chef stellato accanto all'associazione "Il Tortellante" nella quale i giovani con lo spettro dell'autismo, realizzano il piatto dell'eccellenza emiliana. "La loro diversità li rende i più buoni al ...... ospiti a Modena dello chef Massimo. Quest'ultimo, riportando il discorso all'esperienza ... Così come per i: quando ero piccola non mi interessava nulla del piatto che mi sarebbe ...Lo chef stellato accanto all'associazione “Il Tortellante” nella quale i giovani con lo spettro dell’autismo, realizzano il piatto ...Hanno cucinato in un ex monastero per un pranzo solidale Con loro ad Astino (Bg) anche lo chef Massimo Bottura ...