Borse negative | a Milano stacco cedola per 4 big Debole Wall Street

Il Sole 24 ORE

Pesano la frenata del pil cinese e il calo oltre le attese della produzione industriale americana. Ancora in rialzo il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Viaggiano in rosso leeuropee , dopo la buona performance della scorsa settimana, ...cinesi: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a - 1,16%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna - 0,2%. Avvio di seduta debole per la borsa italiana, anche a causa dello ...Alla chiusura di Wall Street del 15 ottobre 2021 la performance per settori appariva la seguente: SETTORE 1 settimana 1 mese 3 mesi 1 anno Energetici ...Le prime 35 trimestrali non hanno deluso e le pubblicazioni in arrivo potrebbero lenire le cautele osservate fra gli analisti.