Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano peggiora (-1,07%) con Europa e Wall Street: Bene il settore energia. A Piazza Affari pesa stacco cedo… - simostwt : @Kalulinoo I piccioni e milano dall’alto, top posto per un apericena fai da te in borsa, qualche volta sentirai uno… - infoiteconomia : Borsa Milano negativa, peso stacco cedole, bene banche, giù lusso, male Autogrill Da Reuters - Eddie_Poker : Borsa Milano negativa, peso stacco cedole, bene banche, giù lusso, male... - - ansa_economia : Borsa: Europa teme corsa prezzi, in rialzo petrolio e gas. Milano maglia nera, scivola Mps. Tengono solo banche ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

ANSA Nuova Europa

Le Borse europee perdono terreno con l'avvio negativo di Wall Street in una mercato che continua a guardare con qualche timore ai rialzi dei prezzi dell'enegia, greggio e gas in testa. A( - 1,07%) sono spaccati in due i titoli finanziari con Mediolanum in forte discesa ( - 7%) per lo stacco del dividendo come Unipol ( - 4,64%), Intesa ( - 3,57%) e Generali ( - 2,34%). Chi non ...Sottotonoche passa di mano con un ribasso dell'1,02% alle 16.00 e si muove in territorio negativo a 26.220,09 punti. 18 - 10 - 2021 16:00Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,02% alle 16.00 e si muove in territorio negativo a 26.220,09 punti.Le Borse europee perdono terreno con l'avvio negativo di Wall Street in una mercato che continua a guardare con qualche timore ai rialzi dei prezzi dell'enegia, greggio e gas in testa. (ANSA) ...