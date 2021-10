Borsa: Milano debole, giù Mediolanum per stacco cedola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piazza Affari termina in calo ( - 0,83%) la prima seduta della settimana recuperando peraltro come le altre Borse europee parte delle perdite grazie al miglioramento di Wall Street dove non ha effetti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Piazza Affari termina in calo ( - 0,83%) la prima seduta della settimana recuperando peraltro come le altre Borse europee parte delle perdite grazie al miglioramento di Wall Street dove non ha effetti ...

Borsa: Milano debole, giù Mediolanum per stacco cedola Milano ha risentito tuttavia soprattutto dello stacco dei dividendi da parte di big come Mediolanum ( - 7,36%), Unipol ( - 4,71%), Intesa ( - 3,24%) e Generali ( - 2,05%), tutte in testa ai ribassi ...

Borsa: la frenata del Dragone pesa sui listini, Milano chiude a - 0,8% con stacco cedole - 2 Stacco cedola per quattro big del listino milanese in programma: l'operazione ha determinato un calo tecnico in avvio del Ftse Mib pari allo 0,59%. A trattare ex dividendo sono state:Intesa Sanpaolo(0,...

Borsa: Milano apre in calo (-0,59%)
Borsa: Milano debole, giù Mediolanum per stacco cedola Piazza Affari termina in calo (-0,83%) la prima seduta della settimana recuperando peraltro come le altre Borse europee parte delle perdite grazie al miglioramento di Wall Street dove non ha effetti s ...

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,83% Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 26.268,62 punti.

ha risentito tuttavia soprattutto dello stacco dei dividendi da parte di big come Mediolanum ( - 7,36%), Unipol ( - 4,71%), Intesa ( - 3,24%) e Generali ( - 2,05%), tutte in testa ai ribassi ...Stacco cedola per quattro big del listino milanese in programma: l'operazione ha determinato un calo tecnico in avvio del Ftse Mib pari allo 0,59%. A trattare ex dividendo sono state:Intesa Sanpaolo(0,...