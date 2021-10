Boom di visitatori a Colliano | oltre 25mila presenze ala mostra del tartufo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa). Sono statiche questo weekend hanno raggiunto la cittadina di, nel cuore della Riserva Naturale Regionale protetta dei Monti Eremita-Marzano, per acquistare e degustare, il pregiatissimonero di. Un vero e propriodiquello registrato dalla Pro Loco di, l’associazione organizzatrice in collaborazione con l’associazione T.A.M.M.S., l’associazione Fratelli Naponiello, l’Associazione Italiana Coltivatori e l’ associazione culturale no-profit Turismosele, nella 24esima edizione dellaMercato Nazionale deldie dei prodotti tipici ...

