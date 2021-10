Bonus figli disabili 2021 importo, Isee e come richiederlo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bonus figli disabili 2021. Le famiglie con figli disabili a carico e che versano in determinate condizioni reddituali possono contare su un nuovo aiuto temporaneo in più, un contributo fino a 500 euro mensili per tre anni inserito nella legge di Bilancio 2021 e frutto di un decreto firmato ‘a quattro mani’ dai ministeri del Lavoro e dell’Economia ricorda laleggepertutti.it. Si tratta di un contributo in parte retroattivo: la domanda da presentare, infatti, deve tenere conto delle mensilità non erogate durante il 2021. Il Bonus figli disabili è un contributo erogato dall’Inps per conto dello Stato a beneficio dei genitori soli con almeno un figlio con disabilità. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021). Le famiglie cona carico e che versano in determinate condizioni reddituali possono contare su un nuovo aiuto temporaneo in più, un contributo fino a 500 euro mensili per tre anni inserito nella legge di Bilancioe frutto di un decreto firmato ‘a quattro mani’ dai ministeri del Lavoro e dell’Economia ricorda laleggepertutti.it. Si tratta di un contributo in parte retroattivo: la domanda da presentare, infatti, deve tenere conto delle mensilità non erogate durante il. Ilè un contributo erogato dall’Inps per conto dello Stato a beneficio dei genitori soli con almeno uno contà. La ...

