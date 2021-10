Bonus alberghi, quante novità: requisiti e come ottenerlo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con il decreto Recovery, il Governo ha introdotto il Bonus alberghi con lo scopo di incentivare l’intero settore nell’investimento in lavori di ristrutturazione. Con il decreto Recovery il Governo ha introdotto un Bonus su misura per gli alberghi e gli agriturismi. Lo scopo è agevolare l’intero settore nell’investimento in lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, digitalizzazione, riqualificazione antisismica degli immobili e l’eliminazione delle barriere architettoniche e i lavori per le piscine termali. Si tratterebbe, secondo le ultime notizie, di un superBonus all’80% di cui si potrà beneficiare fino al 2024 con un contributo a fondo perduto per la ristrutturazione degli hotel. Saranno poi assegnate delle risorse pari al 35% che serviranno ad avviare interventi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con il decreto Recovery, il Governo ha introdotto ilcon lo scopo di incentivare l’intero settore nell’investimento in lavori di ristrutturazione. Con il decreto Recovery il Governo ha introdotto unsu misura per glie gli agriturismi. Lo scopo è agevolare l’intero settore nell’investimento in lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, digitalizzazione, riqualificazione antisismica degli immobili e l’eliminazione delle barriere architettoniche e i lavori per le piscine termali. Si tratterebbe, secondo le ultime notizie, di un superall’80% di cui si potrà beneficiare fino al 2024 con un contributo a fondo perduto per la ristrutturazione degli hotel. Saranno poi assegnate delle risorse pari al 35% che serviranno ad avviare interventi ...

Advertising

AnnaMariaPalu16 : RT @tebaldi_andrea: Arriva un nuovissimo bonus, Questa volta dedicato ad alberghi e strutture ricettive in genere. Scopri tutti i dettagli… - tebaldi_andrea : Arriva un nuovissimo bonus, Questa volta dedicato ad alberghi e strutture ricettive in genere. Scopri tutti i detta… - TrendOnline : Arriva un nuovissimo bonus, Questa volta dedicato ad alberghi e strutture ricettive in genere. Scopri tutti i detta… - infoiteconomia : Bonus alberghi: quanto dura e come richiederlo - infoiteconomia : Bonus alberghi, in arrivo contributo all’80% fino al 2024: come funziona -