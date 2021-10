Bono, Elisa, Mahmood: grandi nomi per Discover, il nuovo album di Zucchero (Di lunedì 18 ottobre 2021) È uno degli artisti italiani più apprezzati e più conosciuti anche fuori dai confini del nostro Paese, e la sua carriera è costellata da successi a livello internazionale. Stiamo parlando di Zucchero “Sugar” Fornaciari, che il 19 novembre torna con un nuovo album, Discover: si tratta del suo primo progetto musicale interamente costituito da cover. A partire dal 18 ottobre il disco è disponibile per il pre-order e il pre-save su tutte le piattaforme digitali. Per la prima volta nella sua carriera, Zucchero ha deciso di cimentarsi con alcuni classici iconici della musica italiana e internazionale, arrangiandoli e reinterpretandoli seguendo lo stile che da sempre lo contraddistingue. Dal 22 ottobre è in radio con il singolo che anticipa l’uscita dell’album, Follow you follow me, una ... Leggi su diredonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) È uno degli artisti italiani più apprezzati e più conosciuti anche fuori dai confini del nostro Paese, e la sua carriera è costellata da successi a livello internazionale. Stiamo parlando di“Sugar” Fornaciari, che il 19 novembre torna con un: si tratta del suo primo progetto musicale interamente costituito da cover. A partire dal 18 ottobre il disco è disponibile per il pre-order e il pre-save su tutte le piattaforme digitali. Per la prima volta nella sua carriera,ha deciso di cimentarsi con alcuni classici iconici della musica italiana e internazionale, arrangiandoli e reinterpretandoli seguendo lo stile che da sempre lo contraddistingue. Dal 22 ottobre è in radio con il singolo che anticipa l’uscita dell’, Follow you follow me, una ...

