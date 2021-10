Bolzano, centinaia di persone in coda davanti alle farmacie per fare il tampone rapido: le immagini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fino a 400 persone in coda davanti ad alcune farmacie di Bolzano per effettuare i tamponi rapidi necessari ad avere il Green pass. I lavoratori che devono recarsi al lavoro di prima mattina, devono già essere in possesso del Green pass. Nel tardo pomeriggio di domenica 17 ottobre si sono formate lunghe code davanti agli esercizi aperti per effettuare i test. All’ingresso di alcune farmacie, che offrono pacchetti scontati per i tamponi, si contavano fino a 400 persone in attesa. Il centro test Covid, allestito dal Comune nel Palasport di via Resia, domenica 17 ottobre è rimasto chiuso e ha riaperto stamattina alle 7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fino a 400inad alcunediper effettuare i tamponi rapidi necessari ad avere il Green pass. I lavoratori che devono recarsi al lavoro di prima mattina, devono già essere in possesso del Green pass. Nel tardo pomeriggio di domenica 17 ottobre si sono formate lunghe codeagli esercizi aperti per effettuare i test. All’ingresso di alcune, che offrono pacchetti scontati per i tamponi, si contavano fino a 400in attesa. Il centro test Covid,stito dal Comune nel Palasport di via Resia, domenica 17 ottobre è rimasto chiuso e ha riaperto stamattina7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

