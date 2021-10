Bologna: De Maria (Pd), 'squadra Lepore molto forte' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La nuova Giunta del Comune di Bologna, la cui composizione è stata annunciata oggi dal Sindaco Lepore, è una squadra molto forte e di grande qualità. Sono certo che farà un ottimo lavoro per tutti i cittadini di Bologna. A tutte e a tutti il mio augurio di buon lavoro". Così Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La nuova Giunta del Comune di, la cui composizione è stata annunciata oggi dal Sindaco, è unae di grande qualità. Sono certo che farà un ottimo lavoro per tutti i cittadini di. A tutte e a tutti il mio augurio di buon lavoro". Così Andrea De, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera.

