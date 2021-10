Boldrini: “Il successo del Salone del Libro di Torino riempie il cuore” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torino – “Il successo del Salone del Libro di Torino riempie il cuore. Ci stiamo lasciando alle spalle anni difficili. Possiamo rialzare la testa, finalmente. Al Salone, con tante donne e ragazze, abbiamo discusso di futuro. Serve il protagonismo delle donne per far ripartire l’Italia”. Lo afferma, sulla sua pagina Facebook, l’onorevole Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Ildeldeldiil. Ci stiamo lasciando alle spalle anni difficili. Possiamo rialzare la testa, finalmente. Al, con tante donne e ragazze, abbiamo discusso di futuro. Serve il protagonismo delle donne per far ripartire l’Italia”. Lo afferma, sulla sua pagina Facebook, l’onorevole Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

