Bodo Glimt-Roma, Conference League: programma, probabili formazioni, orario, tv, streaming (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il big di campionato contro la Juventus, la Roma di Josè Mourinho è pronta a rigettarsi sulla Conference League e giovedì 21 ottobre affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, già avversario del Milan nel recente passato e ultimo ostacolo dei giallorossi prima del girone di ritorno. La partita avrà luogo giovedì, 21 ottobre 2021, a partire dalle ore 18.45 e sarà visibile online su DAZN, che detiene i diritti della manifestazione, ma anche su Sky Sport, e più precisamente sui canali Sky Sport Action e Sky Sport 253, oltre che sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW. IL programma DI Bodo Glimt-Roma: Conference League 2021 Giovedì 21 ottobre 2021 Ore 18.45 Bodo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il big di campionato contro la Juventus, ladi Josè Mourinho è pronta a rigettarsi sullae giovedì 21 ottobre affronterà i norvegesi del, già avversario del Milan nel recente passato e ultimo ostacolo dei giallorossi prima del girone di ritorno. La partita avrà luogo giovedì, 21 ottobre 2021, a partire dalle ore 18.45 e sarà visibile online su DAZN, che detiene i diritti della manifestazione, ma anche su Sky Sport, e più precisamente sui canali Sky Sport Action e Sky Sport 253, oltre che sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW. ILDI2021 Giovedì 21 ottobre 2021 Ore 18.45...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma - zazoomblog : Probabili formazioni Bodo-Glimt-Roma: terza giornata Conference League 2021-2022 - #Probabili #formazioni - zazoomblog : Bodo-Glimt-Roma in tv in chiaro? Data orario e diretta streaming Conference League 2021-2022 - #Bodo-Glimt-Roma… - zazoomblog : Probabili formazioni Bodo-Glimt-Roma: terza giornata Conference League 2021-2022 - #Probabili #formazioni - romaforever_it : TRIGORIA, la ripresa martedì 29 ottobre in vista del match di Conference League contro il Bodo Glimt… -