Berlusconi non pensa a un polo «centrista»: ma dove abbiamo vinto ha sempre pagato la nostra linea (Di martedì 19 ottobre 2021) Il leader non vuole ambiguità: «Nessuna tentazione di lasciare il centrodestra per Renzi e Calenda. Salvini e Meloni? devono mostrarsi all’altezza di questa difficile sfida» Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Il leader non vuole ambiguità: «Nessuna tentazione di lasciare il centrodestra per Renzi e Calenda. Salvini e Meloni? devono mostrarsi all’altezza di questa difficile sfida»

Advertising

HuffPostItalia : Berlusconi: 'Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass' - CarloCalenda : Salvini non ha una linea. È solo quotidiano multiforme casino di un leader allo sbando. Uniche posizioni sensate e… - elio_vito : Buongiorno. Ho molto apprezzato ieri le dichiarazioni di @berlusconi. Ma una rondine non fa primavera. Attendo… - Agnolut : RT @AzzurraBarbuto: Per Berlusconi non sono eroi, per la sinistra sono fascisti. Ma questi uomini, Grandi Uomini, ci stanno insegnando ciò… - Carmenison : @giorgiogaias @grotondi provate a clonare #Berlusconi sarebbe un'idea se non lo ha gia' fatto ... -