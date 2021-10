Benji Mascolo su McGregor e Facchinetti | “Io c’ero | era un pazzo schizofrenico”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) A poco più di 24 ore dalla testimonianza di DJ Francesco arriva la versione disu. Come tutti sappiamo, ieri è stata resa nota l’aggressione di Conor, lottare e campione di MMA, ai danni di Francescodurante un party all’hotel St. Regis di Roma. Il figlio d’arte ha raccontato l’accaduto nelle storie di Instagram mostrando il labbro spaccato e il naso rotto ai suoi follower. L’aggressione a FrancescoNella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre Francescoe sua moglie Wilma Faissol, insieme ad alcuni amici e amiche, si trovavano all’hotel St. Regis della Capitale per celebrare l’approdo in Italia del campione di MMA Conor, a Roma per il ...

Advertising

Benji_Mascolo : @fedefederossi ??????meritato!! - pidduzza1 : RT @Valenti40905251: Inorridata dai commenti contro @frafacchinetti , ma perché vi schierate sempre con il più famoso tanto perché fa figo… - louisismycure_ : Amo follemente il continuo sostegno reciproco che c'è tra Ben e Fe. La separazione ha rafforzato la loro amicizia i… - Diregiovani : #Benji racconta nel dettaglio quanto accaduto sabato notte durante lo 'scontro' tra #Facchinetti e #McGregor, defin… - nalidreamers : un bene infinito ???? @fedefederossi @Benji_Mascolo -

Ultime Notizie dalla rete : Benji Mascolo

C'era anche Benjamin, ex del duo&Fede, la sera in cui Francesco Facchinetti è stato picchiato in un hotel romano, il St. Regis, da Conor McGregor, campione irlandese di MMA, uno dei più forti atleti della ...Continua a ribadire sui social la sua versione dei fatti Benjamin. Il cantante e attore ... Va indietro nella memoria di quello che è accaduto sabato nottee ricostruisce una serata tra ...Da ieri ormai non si fa altro che parlare di quanto accaduto a Roma, al St Regis Hotel nella notte tra venerdì e sabato. Francesco Facchinetti e la moglie Wilma hanno raccontato sui social la serata d ...Continua a far discutere il caso legato a Conor McGregor e Francesco Facchinetti: Benji svela la verità sull'accaduto e Sakara si schiera ...