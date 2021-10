Benevento,Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese avanti il centrosinistra (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Savona vince Marco Russo e a Cosenza Franz Caruso. Mastella riconfermato a Benevento, Coletta a Latina e Galimberti a Varese. Leggi su rainews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Avince Marco Russo e aFranz Caruso. Mastella riconfermato a, Coletta ae Galimberti a

you_trend : ??? Riassumendo la situazione al momento nei capoluoghi di provincia, ecco il candidato in vantaggio per ogni città… - you_trend : Riepilogo dell'affluenza definitiva nei capoluoghi di provincia: Benevento: 59,6% Caserta: 46,6% Cosenza: 44,7% I… - ferrazza : Al momento i risultati di queste amministrative nei principali comuni: CSX CDX Roma… - ItMagnitudo : RT @you_trend: ??? Riepilogo aggiornato nei capoluoghi di provincia, con il candidato in vantaggio per ogni città (?= vittoria) ??CSX Roma ?… - happyproudhuman : RT @you_trend: ??? Riepilogo aggiornato nei capoluoghi di provincia, con il candidato in vantaggio per ogni città (?= vittoria) ??CSX Roma ?… -