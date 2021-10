Basket, morte Fathallah: aperta inchiesta dopo il malore in campo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Haitem Jabeur Fathallah ha perso la vita sul parquet lottando per la Fortitudo Messina, durante la sfida contro la Dierre Reggio Calabria. Il playmaker nato ad Agrigento ha avvertito un malore durante il match, tale da far sì che perdesse i sensi e in seguito causa principale della sua morte. L’ormai ex cestita trentaduenne, noto nel mondo del Basket italiano con oltre 200 presenze tra i professionisti, è stato trasportato repentinamente in ospedale; nulla da fare per il suo caso, però, in quanto i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine. dopo la programmazione dell’autopsia sul corso dello sportivo, il magistrato della Procura di Reggio Calabria, tale Sara Parezzan, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda. Il malore è stato causato da una crisi ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Haitem Jabeurha perso la vita sul parquet lottando per la Fortitudo Messina, durante la sfida contro la Dierre Reggio Calabria. Il playmaker nato ad Agrigento ha avvertito undurante il match, tale da far sì che perdesse i sensi e in seguito causa principale della sua. L’ormai ex cestita trentaduenne, noto nel mondo delitaliano con oltre 200 presenze tra i professionisti, è stato trasportato repentinamente in ospedale; nulla da fare per il suo caso, però, in quanto i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine.la programmazione dell’autopsia sul corso dello sportivo, il magistrato della Procura di Reggio Calabria, tale Sara Parezzan, ha aperto un fascicolo d’sulla vicenda. Ilè stato causato da una crisi ...

SkySport : Basket, tragedia in campo: muore Haitem Fathallah, giocatore della Fortitudo Messina #SkySport #Basket… - Veraelena5 : RT @calcaralaura: Giocatore di basket della Fortitudo Messina si accascia e muore, malore improvviso.Troppi giovani stanno perdendo la vita… - calcaralaura : Giocatore di basket della Fortitudo Messina si accascia e muore, malore improvviso.Troppi giovani stanno perdendo l… - sportface2016 : #Basket, morte #Fathallah: aperta inchiesta dopo il malore in campo - GDS_it : Aperta un'inchiesta sulla morte in campo del giocatore di #Basket della Fortitudo Messina Haithem Fathallah -