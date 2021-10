Basket, malore in campo: muore il giocatore della Fortitudo Messina Fathallah. I drammatici precedenti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un altro dramma in campo. Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un altro dramma in. Haitem Jabeur, di 32 anni, in forza alla, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per unche lo aveva colpito nel ...

