Basket | i migliori italiani della 4a giornata di Serie A Alessandro Zanelli sugli scudi | tantissimi i protagonisti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora unaricca di spunti per quanto riguarda un panorama italiano ben più che vivo nella quartaA 2021-2022. Big e giocatori meno noti, ma comunque importanti, non si sono in alcun modo risparmiati lungo il weekend. Andiamo però a scoprire meglio nomi e situazioni. Nell’anticipo del sabato tanto fronte azzurro in scena tra Happy Casa Brindisi e Fortitudo Kigili Bologna. A prevalere è la squadra di coach Frank Vitucci, che sfrutta benissimo le ottime serate die Riccardo Visconti. Nella notte del clamoroso 16/25 brindisino da tre il capitano dei padroni di casa ci mette molto del suo con 18 punti (3/4 da due, 3/5 dall’arco) e 3 assist, mentre il classe ’98 nativo di Torino ragiona molto in termini di solidità, con 12 punti, 4 rimbalzi e ...

Advertising

ematr_86 : #Italbasket @Italbasket #EurosportBasket gli arbitri migliori sono quelli del volley, gli altri lasciano a desidera… - dunat_basket : Ha allenato un solo anno fa gdm,ma Sarri è riuscito ad assorbirne le cose migliori... - podcast_kitchen : RT @BallNcaa: #7 Baylor Tanti volti nuovi tra i campioni in carica ma, anche senza Mitchell e Butler, i Bears rimangono una delle squadre… - BallNcaa : #7 Baylor Tanti volti nuovi tra i campioni in carica ma, anche senza Mitchell e Butler, i Bears rimangono una dell… - PortaleOfferte : ?? Anche questo Martedì le offerte non sono mancate ?? ?? Ecco a voi la classifica delle migliori di oggi ?? Nike Air… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori

OA Sport

...in chiaroscuro per le due compagini algheresi nel campionato di serie B femminile di. Due su ... Le ragazze subiscono il contraccolpo dell'infortunio e la partenza non è dellee chiudono ...Sconfitta in trasferta per la Gevi Napoliche perde sul campo della Germani Brescia per 98 - 88. Irealizzatori sono Rich e McDuffie , entrambi autori di 22 punti. In doppia cifra anche Elegar , 13 punti per lui, e Mayo , 10 ...Ancora una giornata ricca di spunti per quanto riguarda un panorama italiano ben più che vivo nella quarta giornata della Serie A 2021-2022. Big e giocatori meno noti, ma comunque importanti, non si s ...Ancora una giornata ricca di spunti per quanto riguarda un panorama italiano ben più che vivo nella quarta giornata della Serie A 2021-2022. Big e giocatori meno noti, ma comunque importanti, non si s ...