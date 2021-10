Bari: inchiesta su ipotesi di corruzione di giudice, sequestro di oltre un milione di euro ad avvocato Operazione antimafia dei carabinieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Era il 24 aprile scorso, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, nell’eseguire le ordinanze restrittive a carico dell’avvocato Chiariello e dell’ormai ex giudice Giuseppe De Benedictis, rinvenivano un vero e proprio tesoro celato all’interno di tre comunissimi zaini custoditi presso l’abitazione di Alberto Chiariello, figlio dell’avvocato Giancarlo. La perquisizione fu eseguita nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla DDA della Procura della Repubblica di Lecce che ha messo in luce un longevo e collaudato accordo corruttivo tra l’ex magistrato del Tribunale di Bari e l’avvocato Chiariello in base al quale, in cambio di cospicue somme di denaro ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Era il 24 aprile scorso, quando idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di, nell’eseguire le ordinanze restrittive a carico dell’Chiariello e dell’ormai exGiuseppe De Benedictis, rinvenivano un vero e proprio tesoro celato all’interno di tre comunissimi zaini custoditi presso l’abitazione di Alberto Chiariello, figlio dell’Giancarlo. La perquisizione fu eseguita nell’ambito dell’condotta dalla DDA della Procura della Repubblica di Lecce che ha messo in luce un longevo e collaudato accordo corruttivo tra l’ex magistrato del Tribunale die l’Chiariello in base al quale, in cambio di cospicue somme di denaro ...

