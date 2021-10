(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giornalista sportivo Paoloè intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso del programma 1 Football Club ed ha parlato di vari argomenti, come dele di Osimhen. Ecco quanto dichiarato: "Ilieri ha fatto fatica, ma quando hai Osimhen che fa un reparto e mezzo da solo, la gara la vince lui. Eguagliate le otto vittorie consecutive di Sarri, un record non da poco. Corsa Scudetto? Vedo un braccio di ferro col Milan. La vedo solo tra loro: non perché prime al momento, ma perché fanno un calcio di livello superiore a quelle che stanno dietro e vogliono avvicinarsi. Osimhen(Foto - IMAGO) Il Milan è sostenuto da un gioco corale di grande qualità. L'abbiamo visto sia colsia con l'Italia di Mancini: non bastano la cifra fisica e l'agonismo, serve ...

Advertising

gilnar76 : Bargiggia sicuro: 'Il #Napoli ha bisogno di lui per vincere' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Bargiggia sicuro: 'Il Napoli ha bisogno di lui per vincere' - MarianoKabal : @Paolo_Bargiggia @GenoaCFC @novelli_giacomo Sicuro è così c’è ancora la mente Preziosa dietro il povero @GenoaCFC e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia sicuro

SpazioNapoli

... programma radiofonico condotto da Luca Cerchione e Paoloin onda, il lunedì, su 1 ... ma devo avvertire i tifosi azzurri: sonoche il Toro andrà al Maradona con la voglia di giocarsela ...Secondo quanto rivelato da Paoloa 1 Station Radio, i bianconeri avrebbero preso in ... Locatelli forse arriverà, Jorginho no di. Allegri ha bisogno di tre innesti. In primis un ...Il noto giornalista a 1 Station Radio: 'Per fare risultato il Napoli ha bisogno di Osimhen, mentre il Milan fa un calcio organizzato a prescindere dall'attaccante'.A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: 'Ora il Toro è atteso all’esame Osimhen, formidabile attaccante del Napoli capolista. E infatti Ivan Juric sta già pensando a come fermarlo nella prossima sfida ...