Banca Ifis raddoppia la presenza in Emilia Romagna: a Parma una nuova filiale business (Di lunedì 18 ottobre 2021) Banca Ifis punta sull’Emilia-Romagna e raddoppia la presenza in regione. Dopo la filiale di Bologna, la Banca sceglie Parma, la piccola Parigi padana, per l’apertura di un nuovo presidio territoriale. Già assunti due nuovi consulenti del credito ma l’obiettivo è rafforzare la squadra nel corso dei prossimi mesi. Banca Ifis, che conta 80 mila imprese clienti in tutta Italia, si legge in una nota, ha oltre 7 mila clienti operativi in Emilia-Romagna, il 9% circa del totale. Il gruppo, attivo nella specialty finance, accompagna le Piccole e Medie imprese in tutte le necessità finanziarie con un portafoglio completo di prodotti e servizi: factoring, leasing, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021)punta sull’lain regione. Dopo ladi Bologna, lasceglie, la piccola Parigi padana, per l’apertura di un nuovo presidio territoriale. Già assunti due nuovi consulenti del credito ma l’obiettivo è rafforzare la squadra nel corso dei prossimi mesi., che conta 80 mila imprese clienti in tutta Italia, si legge in una nota, ha oltre 7 mila clienti operativi in, il 9% circa del totale. Il gruppo, attivo nella specialty finance, accompagna le Piccole e Medie imprese in tutte le necessità finanziarie con un portafoglio completo di prodotti e servizi: factoring, leasing, ...

