Ballottaggio Varese | scrutinate le prime sezioni | Galimberti avanti

(Di lunedì 18 ottobre 2021)- U rne chiuse alle 15: è attesa per conoscere il nuovo sindaco di. Ilè tra Davide, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, in vantaggio al primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Varese

... tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste,, Savona, Latina, Benevento, ... 15.20 -Trieste Instant poll Rai: Dipiazza e Russo pari 48 - 52%. 15.15 - Letta segue ...Si sono chiusi i seggi per i ballottaggi nelle elezioni comunali, appuntamento che coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa 10 comuni capoluogo: Roma, Torino, Trieste,, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il ...Con 42 sezioni scrutinate su 85, a Varese è in vantaggio il candidato sindaco del centrosinistra Davide Galimberti ...Succede in quattro Comuni della provincia di Latina, chiamati tutti al ballottaggio. Sfida tra l'uscente Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo a Latina, dove nel primo turno sono state registrate rispett ...