Ballottaggio Torricella Verzate: il nuovo sindaco è Marco Sensale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Torricella Verzate (Pavia) - Marco Sensale è eletto sindaco di Torricella Verzate con il 51,16% delle preferenze (265 voti), contro il 48,84% di Giovanni Delbò (253 voti). Al Ballottaggio ha votato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)(Pavia) -è elettodicon il 51,16% delle preferenze (265 voti), contro il 48,84% di Giovanni Delbò (253 voti). Alha votato ...

Advertising

MatteoMascia : A Torricella Verzate (Pv) un ballottaggio per pareggio nel primo turno. Affluenza del secondo turno è stata più alta. #maratonamentana - Giorno_Pavia : Ballottaggio Torricella Verzate: sfida tra Delbò e Sensale, chi è il nuovo sindaco? - infoitinterno : Ballottaggio Torricella Verzate: sfida tra Delbò e Sensale. Affluenza per il nuovo sindaco - Giorno_Pavia : Ballottaggio Torricella Verzate: sfida tra Delbò e Sensale. Affluenza per il nuovo sindaco - Giorno_Pavia : Ballottaggio a Torricella Verzate, si vota per il nuovo sindaco: sfida tra Delbò e Sensale -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Torricella Ballottaggio Torricella Verzate: il nuovo sindaco è Marco Sensale E così, ecco che si è ritrovata al ballottaggio. Al primo turno, entrambi i candidati, Giovanni Delbò di "Torricella per tutti" e Marco Sensale di "Torricella anch'io" avevano ottenuto gli stessi ...

Ballottaggi comunali. Affluenza in calo a Roma (e non solo) ...al centrosinistra e 3 al centrodestra Complessivamente si è andati al ballottaggio in 76 comuni, di cui 73 superiori (con più di 15mila abitanti) e tre inferiori (Corchiano, Rondanina e Torricella ...

Ballottaggio Torricella Verzate: il nuovo sindaco è Marco Sensale IL GIORNO Davide Galimberti vince le elezioni a Varese, eletto sindaco con il 53 per cento dei voti Davide Galimberti ha vinto le elezioni comunali di Varese. Il sindaco uscente è stato riconfermato dai cittadini con il 53% delle preferenze ...

Torricella, ballottaggio dopo il pareggio: rivince Sensale TORRICELLA VERZATE. Insieme alle metropoli e ai centri con più di 15mila abitanti, il comune oltrepadano di Torricella Verzate (che di abitanti ne fa 824) era tra quelli in cui si votava per il ballot ...

E così, ecco che si è ritrovata al. Al primo turno, entrambi i candidati, Giovanni Delbò di "per tutti" e Marco Sensale di "anch'io" avevano ottenuto gli stessi ......al centrosinistra e 3 al centrodestra Complessivamente si è andati alin 76 comuni, di cui 73 superiori (con più di 15mila abitanti) e tre inferiori (Corchiano, Rondanina e...Davide Galimberti ha vinto le elezioni comunali di Varese. Il sindaco uscente è stato riconfermato dai cittadini con il 53% delle preferenze ...TORRICELLA VERZATE. Insieme alle metropoli e ai centri con più di 15mila abitanti, il comune oltrepadano di Torricella Verzate (che di abitanti ne fa 824) era tra quelli in cui si votava per il ballot ...