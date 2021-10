Ballottaggio Torino, il nuovo sindaco Lo Russo: “Da tanti anni il centrosinistra non era così unito” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrosinistra conquista Torino ai ballottaggi di oggi con il suo candidato che, sulla base degli ultimi risultati del Viminale con 268 sezioni scrutinate su 919 si piazza al 60,15% contro il 39,85 % del candidato del centrodestra Paolo Damilano. “E’ stato un risultato oltre le aspettative, un esito importante che ci responsabilizza molto” dice il il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che parlando nel suo comitato elettorale ha aggiunto “erano tanti anni che il centrosinistra non era così unito e capace di fare squadra”. “Lunedì 25 ottobre annuncerò la giunta” annuncia, dedicando la vittoria a “don Aldo Rabino” e sottolineando come l’obiettivo sia “cercare di far ripartire la città”. “L’obiettivo è cercare di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilconquistaai ballottaggi di oggi con il suo candidato che, sulla base degli ultimi risultati del Viminale con 268 sezioni scrutinate su 919 si piazza al 60,15% contro il 39,85 % del candidato del centrodestra Paolo Damilano. “E’ stato un risultato oltre le aspettative, un esito importante che ci responsabilizza molto” dice il il neodi, Stefano Loche parlando nel suo comitato elettorale ha aggiunto “eranoche ilnon erae capace di fare squadra”. “Lunedì 25 ottobre annuncerò la giunta” annuncia, dedicando la vittoria a “don Aldo Rabino” e sottolineando come l’obiettivo sia “cercare di far ripartire la città”. “L’obiettivo è cercare di ...

