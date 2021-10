Ballottaggio Torino, il nuovo sindaco è Stefano Lo Russo: “Il mio vice sarà una donna” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. Il candidato di centrosinistra ha vinto con il 59,26% dei voti mentre Paolo Damilano si ferma al 40,74% (seconda proiezione Opinio Rai). LEGGI ANCHE: Ballottaggio Roma, Gualtieri è il nuovo sindaco: “Inizia un lavoro straordinario per rilanciare la Capitale” “Erano tanti anni che il centrosinistra non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021)Loè ildi. Il candidato di centrosinistra ha vinto con il 59,26% dei voti mentre Paolo Damilano si ferma al 40,74% (seconda proiezione Opinio Rai). LEGGI ANCHE:Roma, Gualtieri è il: “Inizia un lavoro straordinario per rilanciare la Capitale” “Erano tanti anni che il centrosinistra non L'articolo proviene da Inews.it.

lorepregliasco : A Torino mancano 8 sezioni su 919. Stefano Lo Russo al momento ha 167.136 voti, contro i 168.880 raccolti da Piero… - ilpost : Stefano Lo Russo del centrosinistra ha vinto a #Torino: superata la metà dello scrutinio è oltre il 58 per cento de… - SkyTG24 : #Ballottaggi, gli instant poll di #Roma e #Torino - CeciliaVig : RT @lorepregliasco: A Torino mancano 8 sezioni su 919. Stefano Lo Russo al momento ha 167.136 voti, contro i 168.880 raccolti da Piero Fass… - Alessan58605211 : Ehi, Salvini e Meloni: non c’è più trippa per gatti! ?????????????????????????? Ballottaggi comunali: Roma e Torino al centros… -