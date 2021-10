Ballottaggio Savona | metà città diserta le urne; eletto sindaco Marco Russo

Advertising

SkyTG24 : #Ballottaggi2021, #Savona torna al centrosinistra dopo cinque anni di governo del centrodestra - repubblica : Larga vittoria del centrosinistra a Savona: Marco Russo, sostenuto tra gli altri dal Pd, chiude il ballottaggio al… - you_trend : Affluenza ore 15 a #Savona: 46,0% (-6,4% rispetto alla stessa ora del 1° turno). Affluenza ore 15 al ballottaggio… - JavierFFrankie1 : RT @repubblica: Larga vittoria del centrosinistra a Savona: Marco Russo, sostenuto tra gli altri dal Pd, chiude il ballottaggio al 62% e di… - giogiac65 : RT @Goodmorning_ge: #GMG A Savona il centrosinistra sbanca il ballottaggio e Marco Russo vince con il 62,25%. @giogiac65 @donatellalfonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Savona

Il centrosinistra si conferma a Varese, dove non riesce il ribaltone alla Lega, che si vede sfilare anche. E alla coalizione progressista vince a Latina, Caserta, Cosenza e ...RISULTATI: RUSSO NUOVO SINDACOcambia colore: arrivati i risultati definitivi delle elezioni comunali nel comune ligure, Marco Russo è il nuovo sindaco. Con tutte e 61 le ...Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa oggi con i ballott ...ROMA – Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa oggi con i ...