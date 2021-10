Ballottaggio Roma, Zingaretti su Facebook: «Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco!» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elezioni Roma, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti esulta su Facebook: «Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco». Le ultime proiezioni danno in testa il candidato Sindaco Roberto Gualtieri con una forbice tra il 57 e il 59%. Enrico Michetti, lo sfidante, non supera (dati: Swg-La7) il 42%. In attesa dunque dei dati consolidati il centrosinistra sembra dunque uscire vittorioso dal Ballottaggio di Roma, con gli elettori – al netto di un’affluenza molto bassa – che lo hanno preferito a Enrico Michetti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elezioni, il Presidente della Regione Lazio Nicolaesulta su: «unSindaco». Le ultime proiezioni danno in testa il candidato Sindacocon una forbice tra il 57 e il 59%. Enrico Michetti, lo sfidante, non supera (dati: Swg-La7) il 42%. In attesa dunque dei dati consolidati il centrosinistra sembra dunque uscire vittorioso daldi, con gli elettori – al netto di un’affluenza molto bassa – che lo hanno preferito a Enrico Michetti. su Il Corriere della Città.

VittorioSgarbi : Triste che la CGIL si sia prestata a squallida strumentalizzazione alla vigila del ballottaggio di Roma. Ridicola p… - isabellarauti : #16ottobre A #Roma il silenzio elettorale … vale solo per il #centrodestra!!! La solita sinistra che non rispetta… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - berrypost : #Gualtieri stacca #Michetti a Roma, è il nuovo sindaco. A Torino #LoRusso stacca #Damilano ed è sindaco sempre per… - _lenny97 : RT @repubblica: Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,1%) è in… -