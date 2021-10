Ballottaggio Roma, Gualtieri è il nuovo sindaco: “Inizia un lavoro straordinario per rilanciare la Capitale” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Sarò il sindaco delle Romane, dei Romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare“. Sono le parole di Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma, pronunciate al suo Comitato. Il primo cittadino della Capitale ha ringraziato i suoi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Sarò ildellene, deini e di tutta la città.unpere per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare“. Sono le parole di Roberto, neodi, pronunciate al suo Comitato. Il primo cittadino dellaha ringraziato i suoi L'articolo proviene da Inews.it.

VittorioSgarbi : Triste che la CGIL si sia prestata a squallida strumentalizzazione alla vigila del ballottaggio di Roma. Ridicola p… - isabellarauti : #16ottobre A #Roma il silenzio elettorale … vale solo per il #centrodestra!!! La solita sinistra che non rispetta… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - BuonAndrew : RT @favalem: Il centrosinistra a Roma vince in tutti i Municipi. Solo il VI, quello delle Torri, passa al centrodestra che al ballottaggio… - ertaaxx : RT @fanpage: Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma -