Ballottaggio Roma, chi ha vinto: Roberto Gualtieri è il nuovo Sindaco della Capitale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ballottaggio Roma chi ha vinto. Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, è il nuovo Sindaco di Roma. Sconfitto al Ballottaggio il leader del centrodestra Enrico Michetti. Per avere il dato definitivo occorrerà attendere qualche altra ora ma l'esito appare ampiamente indirizzato verso l'esponente dem. Intanto Nicola Zingaretti ha così commentato: «Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma». In questo momento Roberto Gualtieri sta parlando in diretta. "Grazie a tutti i Romani che mi hanno scelto, sarò il Sindaco di tutti".

VittorioSgarbi : Triste che la CGIL si sia prestata a squallida strumentalizzazione alla vigila del ballottaggio di Roma. Ridicola p… - isabellarauti : #16ottobre A #Roma il silenzio elettorale … vale solo per il #centrodestra!!! La solita sinistra che non rispetta… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - angy_angy67 : GALTIERI SINDACO DI ROMA! ????Michetti a casa E MENO MALE!!!!!! Ballottaggio Roma: tutto sulla sfida Gualtieri-Mich… - infoitinterno : Ballottaggio Roma, Raggi finalmente vota. Risolto l'ultimo giallo grillino. Positivo Campagna -