Ballottaggio Frascati | chi ha vinto | Francesca Sbardella è il nuovo Sindaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è ildivince ile guiderà la città per i prossimi cinque anni. La candidata, sostenuta da Partito Democratico,che verrà,progressista, Rigenerazione, Per cambiarecon, Prima, Articolo uno, ha superato lo sfidante Roberto Mastrosanti, appoggiato da MastrosantiVerde,Nostra, Rinnovamento Civico per, Noi per. E’ la prima donnadella città....