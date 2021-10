Ballottaggio Benevento | Mastella si riconferma sindaco | «Ho vinto solo contro tutti | come Mario contro Silla»

Advertising

you_trend : Affluenza ore 15 a #Benevento: 59,6% (-13,5% rispetto alla stessa ora del 1° turno). Affluenza ore 15 al ballottag… - Mafara72 : RT @PagellaPolitica: Il centrodestra ha vinto a Trieste, Pordenone, Novara, Grosseto, mentre a Benevento al ballottaggio è stato riconferma… - PagellaPolitica : Il centrodestra ha vinto a Trieste, Pordenone, Novara, Grosseto, mentre a Benevento al ballottaggio è stato riconfe… - ilvaglio1 : Mastella rieletto sindaco di Benevento con il 52,68% #comunali #ballottaggio #mastella #perifano #benevento - andreastoolbox : Benevento,Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese avanti il centrosinistra - Rai News… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Benevento

La destra invece si riconferma solo a Trieste, perché avince Clemente Mastella con una ...66% e Gabriele Melogli (centrodestra) 42,88 - annunciavano unall'ultimo voto, invece ...Un trionfo schiacciante, che consentirà all'area di Csx di tornare alla guida della città dopo il quinquennio targato Movimento 5 Stelle?, risultatielezioni 2021/ Mastella ...Elezioni Comunali, il risultato del ballottaggio a Benevento (Virgilio Notizie) Ore 14.47 - Gualtieri alla sede del comitato elettorale. Il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto ...I dati alla chiusura delle urne nei 63 Comuni centri chiamati al voto per il secondo turno (i numeri diffusi dal Viminale non tengono conto delle amministrative in corso in Friuli Venezia Giulia). Al ...