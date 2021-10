Ballottaggio Benevento, Mastella riconfermato sindaco: «Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà ancora Clemente Mastella il sindaco della città di Benevento. Il politico di Ceppaloni, a capo di una coalizione di dieci liste civiche, si riconferma alla guida di Palazzo Mosti... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà ancora Clementeildella città di. Il politico di Ceppaloni, a capo di una coalizione di dieci liste civiche, si riconferma alla guida di Palazzo Mosti...

Advertising

you_trend : Dei 20 candidati nei 10 capoluoghi al ballottaggio, sette hanno ottenuto meno voti assoluti rispetto al primo turno… - infoitinterno : Ballottaggio a Benevento, incognita astensione. Mastella divide Letta e De Luca - infoitinterno : Come si vota al ballottaggio per Benevento, Caserta e per le altre città in Campania per le comunali 2021 - infoitinterno : Ballottaggio Benevento, Mastella riconfermato sindaco: 'Il popolo è dalla mia parte' - infoitinterno : RISULTATI BALLOTTAGGIO BENEVENTO ELEZIONI 2021/ Affluenza finale al 59,6% -