Ballottaggio a Caserta | segretario comunale bacchetta presidenti seggio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn formale richiamo “ad applicare correttamente le norme in materia di trattamento dei dati personali degli elettori iscritti nelle liste di sezione” è stata inviata daldi, Salvatore Massi, aidiimpegnati nelper le elezioni amministrative, in cui si sfidano il candidato sindaco del Pd e centrosinistra Carlo Marino e il candidato di Lega e centrodestra Gianpiero Zinzi. La nota di Massi ha fatto seguito ad una segnalazione di alcuni rappresentanti di lista della coalizione di centrosinistra, che hanno lamentato alcune presunte irregolarità ai seggi commesse dai rappresentanti di lista del centrodestra che, col consenso di un presidente, avrebbero preso visione dell’elenco dei votanti per registrare ...

A Torino l'affluenza per il ballottaggio è stata leggermente superiore al 32,61% ma anche qui il ... Si vota anche in altri sette capoluoghi di provincia: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, ... Si vota in dieci capoluoghi: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. I comuni che vanno al voto per il ballottaggio sono distribuiti in 15 regioni a ... Riaperte ufficialmente le urne per il secondo e ultimo giorno di ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi una volta terminate le operazioni di voto p ... Seconda giornata di ballottaggi in 65 Comuni italiani, tra i quali 10 capoluoghi di provincia – Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza –, in cui si vota p ...