Ballottaggi | vi spiego il vero motivo della sconfitta del centrodestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tracollo delalle amministrative era prevedibile. L’andazzo era già chiaro dal primo turno, ihanno confermato la tendenza. Quanto hanno inciso gli scandali a orologeria? Probabilmente poco; forse, hanno contribuito più a chiamare alle armi un elettorato, quello di centrosinistra, già militarizzato, che non a screditare il. Qualcuno dice abbia pesato la mediocrità dei candidati selezionati. Ma si trattava di professionisti stimati; quello di Torino, Paolo Damilano, era eccellente; e, in ogni caso, i frontmansinistra non brillano certo per competenza e carisma. Indubbiamente, però, la coalizione ha spesso dato l’idea di essere sull’orlocrisi, se nonrottura: zuffe a favore di telecamere più mediazioni nelle stanze dei ...

Nicola Porro

... domenica alle urne un elettore su tre per i: affluenza crolla di 6 punti rispetto al primo turno. Si vota fino alle 15 Adesso, a voler essere onesti, è proprio l'opposto e viil ......Massimo Cacciari oggi su La Stampa parla dei risultati delle elezioni comunali e dei: "... vuole dire che un referendum non sarebbe risultato valido, non so se mi. E questa ...Dopo i ballottaggi, come ben sapevamo già sin dalla vigilia, si apre una nuova stagione per la politica italiana. Una fase che, inevitabilmente, sarà caratterizzata dal ritorno di una forza - o meglio ...Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha parlato dei risultati delle elezioni comunali e dei ballottaggi.