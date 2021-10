Ballottaggi | Rosato | ' scelti buoni amministratori | buona notizia M5S a opposizione'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "In questo momento si stanno vincendo città in cui il Movimento 5 stelle è all'e questa è una gran, perchè comunque viene garantito un livello di governo migliore. Queste sono elezioni amministrative, vanno lette in questo modo, danno un segnale molto positivo, si scelgono, che avranno un compito molto difficile: spendere le risorse del Recovery, perchè non si spendono tutte a Roma, si spendono anche nelle città, quelle delle città sono molto importanti per la ripresa economica". Così Ettore, presidente di Italia viva, ai microfoni di Rainews 24.

Advertising

TV7Benevento : Ballottaggi: Rosato, 'centrodestra voleva perdere'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Rosato

Il Sannio Quotidiano

... Nicola Zingaretti ed Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Teresa Bellanova ed Ettore(... L'appuntamento è per sabato 16 ottobre: tutti in piazza alla vigilia del voto per i. Il ...A partire dalle amministrative, 'dove siamo già insieme e dove possiamo unirci ai'. Caustico invece il commento di Italia viva , con il presidente Ettoreche chiosa: 'A Conte ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "In questo momento si stanno vincendo città in cui il Movimento 5 stelle è all'opposizione e questa è una gran buona notizia, perchè comunque viene garantito un livello di ...Gli scontri nel cuore della città e l'assalto alla Cgil durante il corteo 'no green pass' irrompono nella campagna elettorale di Roma, ad una settimana esatta dal ...