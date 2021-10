Ballottaggi | risultati in diretta | Gualtieri vince a Roma e Lo Russo a Torino Trieste | Dipiazza in vantaggio Centrodestra perde anche Savona

(Di lunedì 18 ottobre 2021). Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi. Cinque milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a(sfidanti Enrico Michetti e...

Advertising

SkyTG24 : #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f - repubblica : Nei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali la sconfitta più umiliante della destra e uno dei successi p… - ilfoglio_it : Al comitato di Gualtieri è già arrivato lo spumante. Casse in quantità. Dal bar del comitato arrivano dispacci di q… - ilfoglio_it : Al comitato di Gualtieri si festeggia ascoltando Tommaso Paradiso ??segui la diretta ?? - liciniamagrini : RT @Open_gol: ?? Il centrosinistra sta già festeggiando a Roma e Torino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi risultati

... dove circa 5 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per idelle elezioni ... 18 ott 16:08 Boccia (Pd): centrosinistra unito vince quasi ovunque 'Grande soddisfazione, i...ROMA Ballottaggio Roma, il candidato sindaco Roberto Gualtieri al voto LO SPOGLIO IN DIRETTAin diretta: Roma, Torino, Trieste, Latina, Varese, cresce l'Italia del ...Gualtieri e Lo Russo verso la vittoria. Centrosinistra in vantaggio in quasi tutti i capoluoghi con l'eccezione di Trieste, dove il sindaco uscente del centrodestra, Roberto Dipiazza, è avanti nello s ...Italia, Amministrative 2021: risultati Ballottaggi nelle principali città. L’analisi di Swg sui ballottaggi delle amministrative 2021 ...