Ballottaggi, Meloni: “Centrodestra ne esce sconfitto” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative, ne siamo tutti consapevoli”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Confermiamo Trieste, ma non riusciamo a strappare al centrosinistra le altre 5 grandi città. La sconfitta richiede una valutazione approfondita da parte del Centrodestra, Fratelli d’Italia ha una particolare responsabilità e non intende sottrarsi. Bisognerà ragionare con freddezza, ma alcune valutazioni si possono fare a caldo. Per quanto riguarda l’astensionismo, penso che nessuna forza politica possa gioire se il sindaco di Roma viene eletto con il 24% dei voti dei cittadini che potrebbero votare. E’ un tema su cui tutte le forze politiche devono riflettere. Tra sconfitta e debacle, in ogni caso, ce ne passa. Parlare di debacle mi pare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Ilda queste elezioni amministrative, ne siamo tutti consapevoli”. E’ quanto ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. “Confermiamo Trieste, ma non riusciamo a strappare al centrosinistra le altre 5 grandi città. La sconfitta richiede una valutazione approfondita da parte del, Fratelli d’Italia ha una particolare responsabilità e non intende sottrarsi. Bisognerà ragionare con freddezza, ma alcune valutazioni si possono fare a caldo. Per quanto riguarda l’astensionismo, penso che nessuna forza politica possa gioire se il sindaco di Roma viene eletto con il 24% dei voti dei cittadini che potrebbero votare. E’ un tema su cui tutte le forze politiche devono riflettere. Tra sconfitta e debacle, in ogni caso, ce ne passa. Parlare di debacle mi pare ...

Advertising

sole24ore : Ballottaggi, per il centrodestra una débâcle ma chi perde di più è Meloni - brandobenifei : I risultati dei ballottaggi sono chiari: hanno vinto candidati credibili e progressisti e il @pdnetwork si conferma… - ilriformista : Il trionfo del centrosinistra ai #ballottaggi: trionfi a #Roma e #Torino, altri sei capoluoghi conquistati; al trio… - Tele_Nicosia : Ballottaggi, Meloni “Centrodestra sconfitto, ma non è una debacle” - ChezLudo : #ballottaggi.... #Salvinitrombato dalla #Meloni in conferenza stampa andrà in tendenza? ?? ?? ?? #amministrative2021 #maratonamentana -